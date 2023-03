Mulher baleada pelo marido em rua de Ponta Grossa morre no hospital

Da Redação

Kely trabalhava como operadora da caixa

As autoridades policiais de Ponta Grossa confirmaram neste sábado (4), a morte da mulher baleada pelo marido, durante uma discussão em rua. Kely Cristina Alves dos Santos tinha 27 anos e estava no Hospital Santa Casa de Misericórdia. O corpo está sendo velado na Capela da Colônia Dona Luiza. O sepultamento acontece neste domingo (5), no Cemitério São Vicente de Paula.

O feminicídio aconteceu na madrugada de 18 de fevereiro, na Rua Furiel, na região do Bairro Ouro Verde. Ela levou um tiro na barriga e agonizou até a chegada de equipes do Samu e Siate. Uma câmera instalada numa das residências próximas mostrou a ação criminosa. O autor fugiu e até o momento não foi localizado.

Kely trabalhava como operadora da caixa. Ela morava na Rua Colono, no Ouro Verde. Deixou uma filha de 7 anos.

