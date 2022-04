Da Redação

Mulher baleada em shopping de Londrina recebe alta médica

A mulher, de 27 anos, que foi baleada quando estava com o companheiro, identificado como Marcos Vinicius Roque, de 33, na praça de alimentação do Shopping Catuaí, de Londrina, recebeu alta médica nesta segunda-feira (28). Ela foi internada na quinta-feira (24), após ter sofrido um ferimento no pescoço.

A vítima ficou em observação. Conforme a Polícia Civil (PC), ela é a principal testemunha do caso, pois estava com Marcos, conhecido como "Tchopinha", no momento do homicídio. Uma câmera de segurança do shopping registrou toda a ação.

Nas imagens, é possível notar o momento em que um homem de camiseta branca se aproxima do casal e efetua disparos de arma de fogo. O suspeito atira diversas vezes contra Marcos, que estava à mesa. A mulher, que também estava sentada, tenta intervir e também é atingida por um tiro. Após isso, o atirador efetua novos disparos contra o homem e foge.

Com informações do Tarobá News.