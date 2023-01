Mulher atropelou ex-marido após sexo em rua sem saída, diz delegado

Da Redação

O caso aconteceu no bairro Butiatuvinha, em Curitiba

A mulher que teria atropelado o ex-marido com um táxi mais de uma vez, na manhã desta sexta-feira (13), teria tido relações sexuais com o homem momentos antes, de acordo com o delegado Edgar Dias Santana, da Polícia Civil. O caso aconteceu no bairro Butiatuvinha, em Curitiba.

“Ela diz que estava mantendo relações sexuais com seu ex-companheiro em uma rua sem saída e após o ato eles teriam discutido. Ele saiu do veículo, ela permaneceu dentro do carro. Ele subiu em cima do capô e ela continuou conduzindo o veículo com ele em cima”, contou o delegado à Banda B.

Na sequência, segundo testemunhas, o homem caiu no chão e a mulher teria passado por cima dele por diversas vezes.

“Testemunhas foram ouvidas, a interrogada já prestou os esclarecimentos e diante das provas produzidas ela está sendo autuada em flagrante pela prática de tentativa de homicídio qualificado”, revelou Santana.

O homem tem 57 anos e está internado em estado gravíssimo no Hospital do Rocio, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba. A situação aconteceu na Rua Orlando Peruci, por volta das 9h50.

Ainda não há informações sobre o que teria motivado a discussão. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Com informações da Banda B

