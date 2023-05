Mulher atropelada por caminhão desgovernado em Londrina é identificada

Da Redação

Ela será velada a partir das 20 horas desta terça-feira (9)

Uma mulher morreu após ser atropelada por um caminhão desgovernado na área central de Londrina, Norte do Paraná, na manhã de segunda-feira (8). A vítima foi identificada como Irene Maria de Souza Santana, de 58 anos.

O veículo perdeu os freios e avançou no cruzamento da Rua Benjamin Constant com a Rio de Janeiro. O caminhão acabou batendo contra um carro e uma motocicleta. Irene estava na moto, foi arrastada, sofreu ferimentos gravíssimos e teve a morte confirmada por socorristas no local.

A vítima era membro ativo da Assembleia de Deus de Londrina há muitos anos. A igreja publicou uma nota de pesar pelo falecimento da fundadora do "Projeto Lucas", que atuava no bazar e no departamento infantil da comunidade.

Irene Maria deixa o esposo, dois filhos, noras, um neto, irmãos, sobrinhos e uma numerosa família. Ela será velada, a partir das 20 horas desta terça-feira (9), no auditório do templo sede da Assembleia de Deus em Londrina, localizado na Rua São Vicente, nº 168.

Às 21h30 será realizado uma cerimônia fúnebre e, às 11 horas da quarta-feira (10), o cortejo fúnebre sairá da cidade paranaense rumo à Assis (SP), onde ela será sepultada no Cemitério Municipal.

