Mulher atropelada na PR-218 era servidora pública em Sabáudia

Foi identificada na manhã deste sábado (16), a vítima do atropelamento com morte registrado sexta-feira à noite na PR-218, em Sabáudia (PR). Trata-se da servidora pública Cacilda Aparecida Furlan de 47 anos. Ela foi atingida em frente à empresa Belagrícola por uma picape que seguia sentido Astorga para Arapongas. A identificação foi confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Sabáudia, Cacilda ingressou no quadro de servidores em 2005 e atuava como agente de de endemias na Secretaria Municipal da Saúde. Ela deixa esposo e dois filhos.

Leia a nota divulgada pela Prefeitura de Sabáudia na íntegra:

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da servidora pública municipal, Cacilda Aparecida Furlan ocorrido na noite de sexta-feira, 15 de dezembro. Ela ingressou no quadro de servidores em 2005 e atuava como Agente de Saúde na Secretaria Municipal da Saúde do município. Manifestamos nossa solidariedade aos familiares e pedimos a Deus que console os corações dos familiares, amigos e colegas de trabalho neste momento de imensa dor. Deixa esposo e dois filhos. Nossos sinceros sentimentos".

MOTORISTA CONSUMIU ÁLCOOL

O motorista que atropelou e matou Cacilda na noite de sexta-feira (15), em Sabáudia (PR), dirigia sob efeito de álcool. É o que constatou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) após a realização do teste de etilômetro feito no local do acidente. Conforme o boletim de ocorrências da PRE, o teste feito no motorista, que tem 50 anos, indicou o consumo de 0,05 mg/l de álcool o que configura infração de trânsito. O homem foi autuado no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro que prevê o pagamento de multa, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado e recolhimento do documento de habilitação.



