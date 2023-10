Mulher atropela a própria esposa na zona norte de Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente, um tanto inusitado, foi registrado na tarde desta quarta-feira (18) na zona norte de Londrina.

De acordo com informações da equipe do Siate, a vítima, de 32 anos, foi socorrida pela própria esposa, que seria a autora do atropelamento.

Uma das mulheres pilotava a moto, na Avenida José Del Ciel Filho, quando atingiu a esposa que descia do carro.

Ainda segundo os socorristas, a mulher atingida teve uma fratura no fêmur e encaminhada à Santa Casa, onde deve passar por uma cirurgia.

"Infelizmente, ela teve uma lesão importante na região de tíbia e fíbula, que são os dois ossos da canela, e acabou fraturando. Foi um acidente meio inusitado. Elas são companheiras e uma estava parando com o veículo e a outra vindo com a motocicleta. Na hora que ela abriu a porta, uma acabou atropelando a outra", explicou o Cabo Granado do Siate.



