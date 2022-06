Mulher atira ao flagrar marido com garoto de programa no PR

Da Redação

Uma mulher pode responder por tentativa de homicídio após atirar contra o marido e um garoto de programa que estava com ele, na tarde deste domingo (5). O crime aconteceu em Palotina, o Oeste do Paraná. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

continua após publicidade .

Conforme o Boletim de PM, o garoto de programa saiu de Cascavel e foi até a cidade de Palotina, a cerca de 100 quilômetros, fazer um programa com um morador do município. Ambos foram flagrados pela esposa do “contratante”. A mulher, muito nervosa, atirou na direção dos envolvidos.



Os disparos não atingiram os homens, mas acertaram o sofá onde eles estavam. Na sequência, a mulher chutou e expulsou o garoto de programa da residência, que procurou o destacamento de PM do município para relatar o ocorrido.

continua após publicidade .

Os policiais foram até a casa e a mulher confirmou que realmente encontrou seu marido com o homem e expulsou os dois da casa. O marido, que tinha deixado a residência, voltou para o local ao ver a viatura da PM e contou onde estava a arma, um revólver calibre 38, com três cartuchos deflagrados foi apreendido.

Todos foram levados para a Delegacia de Polícia para prestar depoimento.