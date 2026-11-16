A Polícia Civil concluiu que uma mulher, armou uma emboscada e matou dois vendedores de carros em Sengés, nos Campos Gerais do Paraná, com o objetivo de roubar uma caminhonete avaliada em R$ 150 mil para presentear a companheira. O crime aconteceu no dia 3 de novembro e vitimou Raffael José Soares Pereira, de 36 anos, e Aguinaldo Aparecido Alves Perez, de 53.

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Embora a companheira, também tenha sido detida inicialmente, a investigação descartou o envolvimento dela após analisar imagens de câmeras de segurança da residência do casal. Segundo o delegado Isaías Fernandes Machado, a investigada agiu sozinha, sem o conhecimento da namorada, e foi indiciada por duplo latrocínio. Em depoimento, a investigada negou as acusações, e sua defesa informou que se manifestará nos autos no momento processual oportuno.

De acordo com o inquérito, as vítimas trabalhavam em uma revenda de veículos em Carlópolis, no Norte Pioneiro do estado, e percorreram cerca de 130 quilômetros até Sengés para mostrar uma Fiat Toro à suspeita. Como já era cliente da loja pertencente a Aguinaldo, ela negociou com Raffael por aproximadamente uma semana e o convenceu a levar o automóvel com o recibo de venda já assinado no nome dela, sob a promessa de realizar o pagamento no distrito rural de Reianópolis. No dia do encontro, a investigada ainda tentou transferir a entrega para uma ponte sobre o Rio Jaguariaíva, mas o vendedor recusou a mudança por considerar o local muito isolado.

Ao chegar ao ponto combinado, a mulher percebeu que Raffael estava acompanhado de Aguinaldo, que dirigia um Volkswagen Tiguan. Ela então entrou na Fiat Toro com o vendedor simulando um test-drive e, a cerca de cinco quilômetros dali, o executou com pelo menos quatro tiros de calibre 9mm à queima-roupa. Na sequência, retornou ao encontro do proprietário da loja, alegou que o funcionário estaria sofrendo um infarto nas proximidades e o atraiu até uma área de mata a um quilômetro do primeiro corpo, onde o matou com pelo menos três disparos também à queima-roupa.

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Após as execuções, a mulher levou a caminhonete até um lava-car em São José da Boa Vista, cidade onde morava, e voltou de táxi para Sengés para furtar cerca de R$ 1,2 milhão em cheques e R$ 15 mil em dinheiro que estavam no carro de Aguinaldo. Horas depois, um morador encontrou o corpo de Raffael e acionou as autoridades, que localizaram a segunda vítima e iniciaram buscas na região. A mulher e a companheira foram interceptadas pela Polícia Militar em Wenceslau Braz após uma perseguição em que os policiais atiraram contra os pneus do carro para forçar a parada.

Na residência da suspeita, em São José da Boa Vista, os policiais apreenderam a Fiat Toro roubada, os cheques, dinheiro manchado de sangue, joias, documentos das vítimas, munições, carregadores, uma motocicleta com alerta de roubo, um banner da Polícia Rodoviária Federal e fotos das duas mulheres vestindo uniformes da Polícia Civil. Com o avanço das apurações, a polícia descobriu ainda que a suspeita, que já atuou como enfermeira do Samu e monitora penitenciária em Santo Antônio da Platina, também é investigada por estelionato, extorsão à mão armada e furto de arma de fogo.