Mulher acusada de matar os dois filhos no Paraná vira ré; saiba mais

Eliara Paz Nardes foi presa após confessar que matou os próprios filhos, de 3 e 10 anos

Eliara Paz Nardes, de 31 anos, acusada de matar os dois filhos em agosto, no município de Guarapuava, região central do Paraná, vai responder por homicídio quadruplamente qualificado. A denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR) foi aceita pela Justiça de Guarapuava.

Conforme documento, a Justiça aceitou a acusação por homicídio, sendo qualificado por motivo fútil, asfixia, impossibilidade de defesa, e crime contra menores de 14 anos. A acusada também irá responder por ocultação de cadáver e fraude processual.

O processo, no entanto, está suspenso até que seja realizado o exame de insanidade mental. A previsão é que ocorra no início de dezembro, no Complexo Médico Penal, em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

Andreia Farias, advogada, explica que o procedimento é importante para que o processo tenha continuidade. “O pedido da defesa foi aceito, o promotor concordou com a realização desses exames, então teremos que esperar até o mês de dezembro. Eu apresentei a defesa preliminar e agora vamos aguardar a perícia”, descreve.





Código Penal Brasileiro

Conforme o Código Penal Brasileiro,

é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento - , - ,

Se considerada inimputável, a mãe receberia uma medida de segurança.





Relembre o caso

Eliara Paz Nardes foi presa após confessar que matou os próprios filhos, de 3 e 10 anos. As mortes teriam sido cometidas dentro do apartamento da família, em Guarapuava, e o corpos das crianças foram encontrados apenas 15 dias depois.

De acordo com confissão para a polícia, ela entrou em surto e estava cansada de cuidar dos filhos. Os dois são filhos de pais diferentes, sendo que um deles já morreu e o outro não acompanha a criação.





Fonte: Informações da Banda B.

