Mulher acusada de matar marido por causa do TikTok é encontrada morta

Luciane Ripka de Marafigo de 36 anos, foi encontrada morta dentro de casa em Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, neste último sábado (6). A mulher era investigada por assassinar o marido em julho de 2022, na mesma cidade.

Segundo apurou a reportagem da Banda B, familiares encontraram a dona de casa sem vida na residência. A causa da morte de Luciane ainda não foi confirmada. O Instituto Médico Legal (IML) pediu exames complementares e a Polícia Civil vai investigar o caso.

Relembre o caso:

Na noite de terça-feira (12), um homem, de 38 anos, identificado como Joarez Gonçalves Almeida, foi morto a facadas em Contenda, Região Metropolitana de Curitiba. A companheira dele, Luciane Ripka de Marafigo, é a principal suspeita do crime. A confusão entre o casal começou enquanto a vítima assistia vídeos de outras mulheres dançando no TikTok.

De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima consumia esse tipo de conteúdo com frequência. Luciane teria pedido diversas vezes para que ele parasse, mas não obteve sucesso. No dia do crime, ele estava deitado no sofá assistindo a esses vídeos, quando a mulher se aproximou e esfaqueou ele na altura do coração.

Joarez foi encaminhado para um hospital mas morreu no caminho. Assim que souberam da morte, policiais foram acionados pelo hospital e seguiram à residência do casal, para checar o que poderia ter acontecido. Encontraram Luciane sentada no chão, enrolada em um cobertor e alterada pelo uso de bebida alcoólica. Ela perguntou para a equipe se Joarez estava morto e, em seguida, tentou fugir pela porta.

