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VIOLÊNCIA

Mulher abandonada dentro de saco de cal em terreno baldio no PR foi espancada e dada como morta

Tentativa de feminicídio ocorreu na manhã de domingo e resultou na prisão em flagrante do agressor

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher abandonada dentro de saco de cal em terreno baldio no PR foi espancada e dada como morta
Autor Vítima foi transportada em um carrinho de mão até o terreno baldio - Foto: reprodução

Uma mulher de 40 anos foi brutalmente espancada pelo companheiro, dada como morta e abandonada inconsciente dentro de um saco de cal em um terreno baldio na cidade de Sarandi, no Norte do Paraná. A tentativa de feminicídio ocorreu na manhã de domingo e resultou na prisão em flagrante do agressor pelas forças de segurança locais.

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Após ser encontrada no local de descarte, a vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhada a uma unidade de saúde da região. Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, ela relatou ter sido alvo de socos, tapas e chutes desferidos pelo parceiro. A violência das agressões foi tão intensa que ela perdeu a consciência, momento em que o homem a colocou em um carrinho de mão para transportá-la até o lote vago, acreditando que ela não havia resistido aos ferimentos.

Com base nas características e nos detalhes repassados pela vítima, as equipes da Polícia Militar conseguiram localizar o endereço do agressor. Durante a abordagem, ele confessou o crime e tentou justificar o espancamento como consequência de uma discussão do casal. O suspeito foi detido apresentando ainda o corpo e as roupas sujos de cal. No imóvel, os agentes apreenderam o carrinho de mão e as peças de vestuário utilizadas durante a execução do crime, encaminhando o homem e os materiais para as providências legais cabíveis na delegacia responsável pelas investigações.


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agressão contra a mulher Direitos das Mulheres feminicidio justiça criminal safety and security Sarandi violência domestica
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