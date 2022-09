Muita chuva: Simepar prevê semana de tempo instável no Paraná

Da Redação

O tempo fica instável no Paraná até o final desta semana, de acordo com o Simepar

As expectativas para as próximas horas é de que o tempo continue instável no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as chuvas continuam ocorrendo sobre o estado, especialmente entre o oeste, centro e toda a faixa ao norte. Conforme o Simepar, no oeste, as chuvas também estão associadas à ocorrência de alguns raios, mesmo que de forma isolada.

Em Apucarana, o sistema registrou das 19 horas, deste domingo (25), até as 18 horas, deste segunda-feira (26), 21,2 mm de chuva. Em regiões entre a RMC e o litoral, principalmente próximo da divisa com São Paulo, o tempo também segue bastante chuvoso. Volumes de chuva continuam aumentando, com destaque para as regiões de Campo Mourão (84,0 mm), Guaíra (67,4 mm) e Ponta Grossa (51,2 mm).

Durante a madrugada e manhã desta segunda-feira (26), ainda de acordo com informações do Simepar, a chuva ocorreu de forma contínua em boa parte do Paraná. Entre o oeste e o noroeste paranaense os acumulados de chuva foram bastante expressivos, com destaque para Campo Mourão, com 72,4 mm. Em Umuarama e Palotina, segundo o sistema, choveu cerca de 35,0 mm. Neste momento ainda chove em praticamente todo o Estado, com precipitação, no geral, de fraca intensidade. O risco de incêndios está baixo.

