MS envia mais de 400 mil vacinas contra Covid-19 ao Paraná

Na noite desta quinta-feira (5), o Ministério da Saúde informou o Governo do Paraná que encaminhará ao Estado nesta sexta-feira (6) mais 415.790 vacinas contra a Covid-19. São 177.840 doses da Pfizer/BioNTech e 233.800 AstraZeneca (ainda não especificadas entre primeira ou segunda), além de 4.150 da Janssen (dose única).

A maior parte será enviada a partir das 6 horas por via terrestre. O caminhão será carregado com as Pfizer, as Janssen e 97.300 AstraZeneca. O lote sairá do Centro de Distribuição do governo federal, em São Paulo, para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, com previsão de chegada na metade da tarde.

As demais 136.500 doses da AstraZeneca/Fiocruz serão encaminhadas por avião (AD 4078), com previsão de pouso no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 20h05.

As doses da Janssen, do braço farmacêutico da Johnson & Johnson, fazem parte de uma remessa de 83.500 vacinas destinada aos estados. O Paraná já aplicou 306.131 doses únicas na população.

A pauta completa da Pfizer/BioNTech é composta por 3,5 milhões de doses, referentes às entregas realizadas pela empresa ao governo federal nos últimos dias. Os lotes para todo o Brasil da AstraZeneca têm 4 milhões de doses.

O Paraná já distribuiu nesta semana 158.670 vacinas para a primeira aplicação (D1) na população em geral acima de 18 anos. Com a nova remessa, serão 369.460 imunizantes entregues ao Estado

O Paraná é o quinto que mais aplicou vacinas em números absolutos, o quarto que mais imunizou a população inteira com a primeira dose e 70% da população adulta (maiores de 18 anos) já recebeu ao menos uma dose.