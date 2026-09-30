Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
DENÚNCIA CRIMINAL

MPPR denuncia mulher por incêndio motivado por ciúmes que matou homem no PR

Denunciada responderá por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

MPPR denuncia mulher por incêndio motivado por ciúmes que matou homem no PR
Autor A mulher agiu motivada por ciúmes após travar uma discussão em via pública - Foto: Divulgação

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Goioerê, ofereceu denúncia criminal contra uma mulher de 42 anos acusada de provocar o incêndio em uma residência que resultou na morte de um homem carbonizado no distrito de São Luiz, em Moreira Sales. O crime ocorreu na madrugada de 28 de agosto deste ano, quando a vítima fatal dormia no imóvel em que estava hospedada temporariamente.

- LEIA MAIS: Mulher é resgatada de cárcere privado e dois homens são presos pela PM

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo as investigações apresentadas na ação penal, a mulher agiu motivada por ciúmes após travar uma discussão em via pública e ameaçar seu namorado, morador do imóvel. Com o objetivo de matá-lo, ela ateou fogo à casa, mas as chamas acabaram atingindo e matando o amigo do companheiro, que repousava no local no momento do ataque e foi surpreendido pelo incêndio.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

A ré foi denunciada por homicídio qualificado, com incisos que consideram o motivo fútil, o uso de meio cruel, a exposição da vizinhança ao perigo comum e a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. A Promotoria de Justiça requereu que a mulher seja submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri e solicitou a manutenção de sua prisão preventiva, mantendo-a recolhida na Cadeia Pública de Goioerê. Além do processo criminal, o Ministério Público pediu a fixação de um valor mínimo de R$ 50 mil a título de indenização por danos morais em favor dos familiares do homem falecido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ciúmes danos morais Homicidio qualificado incendio Ministério Público do Paraná Prisão preventiva
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV