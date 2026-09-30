MPPR denuncia mulher por incêndio motivado por ciúmes que matou homem no PR

O Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Goioerê, ofereceu denúncia criminal contra uma mulher de 42 anos acusada de provocar o incêndio em uma residência que resultou na morte de um homem carbonizado no distrito de São Luiz, em Moreira Sales. O crime ocorreu na madrugada de 28 de agosto deste ano, quando a vítima fatal dormia no imóvel em que estava hospedada temporariamente.

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Segundo as investigações apresentadas na ação penal, a mulher agiu motivada por ciúmes após travar uma discussão em via pública e ameaçar seu namorado, morador do imóvel. Com o objetivo de matá-lo, ela ateou fogo à casa, mas as chamas acabaram atingindo e matando o amigo do companheiro, que repousava no local no momento do ataque e foi surpreendido pelo incêndio.

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A ré foi denunciada por homicídio qualificado, com incisos que consideram o motivo fútil, o uso de meio cruel, a exposição da vizinhança ao perigo comum e a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima. A Promotoria de Justiça requereu que a mulher seja submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri e solicitou a manutenção de sua prisão preventiva, mantendo-a recolhida na Cadeia Pública de Goioerê. Além do processo criminal, o Ministério Público pediu a fixação de um valor mínimo de R$ 50 mil a título de indenização por danos morais em favor dos familiares do homem falecido.