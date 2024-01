MP-PR requer ao Judiciário busca e apreensão de criança raptada

Siga o TNOnline no Google News

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) requereu ao Judiciário a busca e apreensão de uma criança de 3 anos que teria sido raptada da família que a acolhia em Cascavel, no Oeste do Paraná, e diversas diligências visando sua localização. O pedido foi feito pela 12ª Promotoria de Justiça da cidade.

A criança - Ágatha Saraiva - havia sido incluída no Programa Família Acolhedora por estar em situação de risco – entretanto, nesta semana, teria ocorrido o rapto.

O processo tramita na Vara da Infância e Juventude de Cascavel, sob sigilo, como determina a legislação, por envolver criança. Assim que for encontrada, a criança deverá ser reencaminhada para o acolhimento.

ENTENDA

Em nota divulgada na manhã desta sexta-feira (12), a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SESPPRO) confirmou que a principal suspeita do rapto da menina Ágatha Saraiva é a própria mãe biológica da criança.

Segundo o site CGN, de Cascavel, a mãe da garotinha foi destituída do poder pátrio pelo Poder Judiciário, o que culminou no encaminhamento de Ágata aos cuidados de uma família inscrita no Programa Família Acolhedora.

Além disso, o carro utilizado no rapto, seria de propriedade do atual companheiro da mãe biológica de Ágatha e os dois teriam participação no desaparecimento da pequena.

