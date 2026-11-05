MP-PR denuncia pai e filhos por matar e esconder os corpos de quatro homens em Icaraíma

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e associação criminosa armada os quatro homens apontados como responsáveis pela morte de quatro pessoas em Icaraíma, no Noroeste do estado, no dia 5 de agosto de 2025. Os denunciados são Antônio Buscariollo (pai) e seus três filhos (Paulo Ricardo Costa Buscariollo, Carlos Henrique Buscariollo e Carlos Eduardo Buscariollo - todos presos preventivamente.



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De acordo com as apurações do caso, na data dos crimes, as vítimas Alencar Gonçalves de Souza Giron, Diego Henrique Afonso, Rafael Juliano Marascalchi e Robishley Hirnani de Oliveira, naturais do estado de São Paulo, estavam na cidade em razão da cobrança de uma dívida, no valor de R$ 255 mil, referente a negociação feita com um dos denunciados para a compra de um terreno. Para não pagar os valores devidos, os denunciados atraíram os quatro homens para uma emboscada, na propriedade rural da família, no município de Icaraíma: ali, todos foram executados a tiros. Em seguida, atuaram para a ocultar os cadáveres e os veículos das vítimas, que foram depositados em sepulturas clandestinas, a cerca de 14 quilômetros do local dos homicídios.

Ainda na tentativa de dificultar as investigações, segundo o MPPR, os denunciados teriam agido de forma conjunta e coordenada para apagar dados e alterar sistemas de aparelhos celulares apreendidos e periciados pela autoridade policial

As investigações apontaram que o pai e os filhos atuavam como associação criminosa armada desde, ao menos, dezembro de 2023. Eles atuariam em fraudes patrimoniais imobiliárias, homicídios, adulterações de sinais identificadores de veículos automotores, ocultação de cadáveres e fraudes processuais materiais e digitais. Foram identificados, a partir das apurações, veículos com placas adulteradas, circulação financeira clandestina e ainda estruturas físicas como esconderijos subterrâneos de alvenaria (bunkers) construídos em áreas rurais que seriam utilizados pelos criminosos.

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Na denúncia, oferecida pela Promotoria de Justiça de Icaraíma em 2 de novembro, foram sustentadas como qualificadoras para os quatro crimes de homicídio o motivo torpe, o uso de meio cruel, a emboscada e o emprego de armas de uso restrito para execução do crime.

Além das penas privativas de liberdade previstas em lei para os crimes imputados, o Ministério Público requer judicialmente a fixação de valor mínimo de R$ 500 mil a título de reparação cível pelos danos morais e materiais causados aos familiares de cada uma das quatro vítimas.