MP-PR denuncia homem que invadiu fórum com espada samurai no PR

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) apresentou denúncia contra o homem de 35 anos que invadiu em 23 de maio o fórum de Andirá, no Norte Pioneiro, com uma espada estilo samurai. Hairan Vigatto Calixto deverá ser enquadrado por posse ilegal de arma, coação de testemunhas, resistência e lesão corporal contra policiais penais.

continua após publicidade

De acordo com a Polícia Civil, o homem não tinha nenhuma relação com a audiência que acontecia no fórum, que precisou ser interrompida por causa da invasão violenta. Depois que a polícia encontrou armas na casa do suspeito, a investigação apontou que ele planejava ações semelhantes à invasão em outros locais.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), o homem de 35 anos tentou acertar com a espada o pescoço de um policial que escoltava presos no fórum. O agente se defendeu do golpe com a mão direita e ficou ferido de forma grave. Outro agente atirou na perna do invasor, que foi imobilizado e levado até o hospital.

continua após publicidade

Além do armamento, foram encontradas munições e outras espadas na residência de Hairan.

Siga o TNOnline no Google News