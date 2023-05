MP-PR denuncia apucaranense que atacou influencer

Da Redação

A vítima, a influenciadora Daniele Gonçalves de 32 anos, foi atacada com um facão

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou o apucaranense Gabriel Augusto, de 26 anos, por tentativa de homicídio qualificado contra a ex-namorada. A vítima, a influenciadora Daniele Gonçalves de 32 anos, foi atacada com um facão na frente de sua casa, no bairro Vila Casoni, em Londrina.

De acordo com a denúncia, apresentada pela 14ª Promotoria de Justiça de Londrina nesta segunda-feira (22), o autor teria utilizado um facão para desferir diversos golpes contra a vítima, atingindo-a em diferentes regiões do corpo, inclusive no rosto.

Daniele conseguiu sobreviver por ter protegido a região da cabeça com o braço e ter sido socorrida por familiares, enquanto Gabriel Augusto fugia do local. A mulher ficou internada nove dias no Hospital Universitário de Londrina. A motivação para a prática do crime seria a não aceitação, pelo agressor, do fim do relacionamento que os dois mantinham.

Foram apontadas como qualificadoras o motivo torpe, o uso de meio cruel, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e o feminicídio (crime cometido em razão do sexo feminino da vítima). O denunciado está preso no Complexo Médico Penal de Pinhais. O processo tramita sob sigilo.

