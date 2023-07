MP pede aumento de pena para mãe e padrasto que mataram jovem autista

A mãe e o padrasto do jovem autista Rômulo Borges, de 19 anos, podem ter o tempo de condenação ampliado caso o pedido do Ministério Público do Paraná (MPPR) seja aceito. O casal foi condenado pelo Tribunal do Júri na última quinta-feira (13) por vários crimes contra Rômulo, como tortura, cárcere privado, fraude processual e homicídio qualificado.

continua após publicidade

O jovem foi morto em fevereiro de 2022, na casa em que vivia em Ponta Grossa, Campos Gerais do Paraná. O rapaz era maltratado tanto pela mãe, quanto pelo padrasto.

Segundo a promotoria, houve um erro de cálculo na sentença. O promotor alega que dois crimes aos quais o casal foi condenado - tortura e cárcere privado - precisam ter a pena somada porque não ocorreram apenas por meio de uma conduta, mas em várias ações da dupla.

continua após publicidade

Até o momento, somente o padrasto está preso. O homem foi condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão, com pelo menos um ano de detenção.

- LEIA MAIS: Júri condena a 12 anos de prisão acusados de homicídio em Apucarana

Caso o recurso do MP seja aceito, a pena pode passar de 25 anos de condenação.



continua após publicidade

Já a mãe da vítima foi condenada em mais de três anos, com seis meses de detenção. Com o recurso, a pena aumentaria mais um ano, totalizando, portanto, quatro anos de condenação.

Porém, independentemente se o aumento de penas será aceito ou não, Renata vai responder em liberdade porque, de acordo com a lei, só respondem em regime fechado os condenados a uma pena superior a oito anos.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News