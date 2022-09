MP investiga desfile que retratou crianças negras como escravos no PR

Da Redação

O desfile cívico foi realizado em comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil

A Promotoria de Justiça de Piraí do Sul vai apurar um desfile cívico realizado no último domingo (18) no município. No evento, crianças negras foram retratadas como escravos e desfilaram pelas ruas com correntes, feitas de papel, nos pulsos e tornozelos.

O Ministério Público do Paraná, por meio de nota, informou que a cidade, localizada nos Campos Gerais do estado, deverá prestar esclarecimentos sobre o episódio. Conforme os promotores, a apuração é sigilosa, por envolver crianças menores de idade.

O desfile cívico foi realizado em comemoração dos 200 anos da Independência do Brasil. O momento foi registrado, e vídeos foram compartilhados nas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal de Piraí do Sul. Porém, horas após a postagem, o conteúdo foi removido e apenas outras partes do desfile continuam disponíveis.





Repercussão

Ao ser procurada, a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed) afirmou que as crianças retratadas no vídeo são de uma Escola Municipal e, dessa forma, a Prefeitura se manifestaria sobre o caso.

Em nota, a Prefeitura de Piraí do Sul disse que o desfile buscava resgatar valores como civismo, além de desenvolver o sentimento de pertencimento em toda a população. A Prefeitura destacou, ainda, que as escolas possuem autonomia para manifestações e que a apresentação abordava "momentos históricos de grande relevância como: descobrimento, contato com indígenas, escravidão, Independência, Lei Áurea e a consequente abolição da escravatura".

Na avaliação do município, "em momento algum o ato ficou caracterizado como ofensa aos negros nem se destinou a qualquer desrespeito à dignidade da pessoa humana".

A prefeitura disse ainda que, considerando o contexto do momento do desfile e das ações cotidianas da escola, repudia qualquer menção ao racismo ou outra forma de preconceito.

Fonte: Informações g1 Paraná.

