MP denuncia mulher que compartilhou fotos eróticas da filha no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ministério Público do Paraná (MP-PR) apresentou denúncia contra a mulher

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) apresentou denúncia contra uma mulher presa por compartilhar imagens eróticas da filha pela internet. As fotos foram enviadas para um empresário baiano de 58 anos que seria o “namorado virtual” da acusada. Conforme a denúncia do MP, ela deve responder por estupro de vulnerável e transmissão de material pornográfico envolvendo adolescente.

continua após publicidade .

A investigação do caso é conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça de São Mateus do Sul, no Sudoeste do Paraná e teve início em fevereiro deste ano, depois que a adolescente relatou que a mãe “contracenava” com ela em cenas de sexo e as transmitia por meio de telefone celular.

- LEIA MAIS: Motorista é suspeito de mudar rotas para abusar de alunos

continua após publicidade .

A partir do relato da adolescente, a mãe da menina foi presa e, após a identificação do número do telefone celular, o suspeito de receber os vídeos, um empresário que mora em Salvador (BA), também foi preso.

O MP não divulgou maiores detalhes para preservar a vítima.

As informações são do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News