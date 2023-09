MP denuncia marido por feminicídio de esposa PM em Maringá

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) denunciou por feminicídio o marido suspeito de matar a própria esposa, com quem havia se casado no início de agosto, em Maringá, no Paraná.

O empresário Kenny Aisley Rogério Vasconcellos, de 37 anos, foi denunciado por feminicídio com as qualificadoras de motivo torpe e com impossibilidade de defesa da vítima. Ele também foi denunciado pelo uso de arma de fogo restrita, já que a arma usada no crime seria da vítima, a policial militar Daniela Carolina Marinelo, de 36 anos. Kenny nega o crime.

O MP seguiu as conclusões do inquérito da Polícia Civil do Paraná, concluído no dia 11 de setembro.

A denúncia foi oferecida pelo MP na última semana e ainda não foi apreciada pelo judiciário, como confirmado pela reportagem com o TJPR (Tribunal de Justiça do Estado do Paraná) nesta segunda-feira (18).

A policial militar Daniela chegou do trabalho na madrugada de 1º de setembro e o casal teria começado a discutir. Vizinhos teriam ouvido o marido da vítima gritando que a casa também era dele e que somente a morte os separaria, informou o site Plantão Maringá. Na manhã do mesmo dia, uma testemunha afirmou que ouviu o casal discutindo novamente momentos antes de um tiro ser disparado.

A polícia acredita que o marido da vítima teria supostamente forjado a cena do crime para parecer que a mulher tinha se suicidado. Ele ligou para o socorro pedindo ajuda.

Daniela foi encontrada deitada na cama com um disparo de arma de fogo na cabeça, segundo apurou Universa. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Bom Samaritano, em Maringá, mas não resistiu e morreu.

Com informações da Folhapress

