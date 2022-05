MP denuncia homem que estuprou e decapitou duas jovens

Da Redação

imagem ilustrativa

O Ministério Público do Paraná ofereceu denúncia criminal contra um homem que estuprou, matou e decapitou duas jovens na Estrada da Cachoeirinha da Onça, na zona rural de Piraí do Sul, nos Campos Gerais. O crime foi cometido na companhia de dois adolescentes na madrugada de 13 de fevereiro.

continua após publicidade .

Conforme a denúncia, apresentada pela Promotoria de Justiça de Piraí do Sul, o homem estava em posse de um facão e uma arma de fogo. Ele atirou nas duas vítimas, uma de 17 anos e a outra, de 23 anos, e depois disso, com elas feridas, mantido relação sexual com elas. Depois, as jovens foram decapitadas e seus corpos foram enterrados na mata.

A denúncia aponta os crimes de homicídio triplamente qualificado (feminicídio, motivo torpe e uso de meio que dificultou a defesa das vítimas), estupro, vilipêndio de cadáver, ocultação de cadáver e corrupção de menores.

continua após publicidade .

O réu está preso na cadeia pública de Castro – a manutenção da prisão preventiva foi requerida pelo MPPR na denúncia. Aos adolescentes, foi aplicada medida socioeducativa de internação, pendendo atualmente de julgamento um recurso interposto pela defesa.