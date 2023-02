MP denuncia homem que enviou doce envenenado para amante da esposa

Da Redação

Acusado chegou a ser preso em 2021

Um homem, de 44 anos, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) por tentativa de homicídio contra duas pessoas, em Cascavel. Segundo a denúncia, o homem envenenou o doce com Carbofurano, inseticida agropecuário, altamente tóxico, e entregou na casa do amante de sua mulher, em 2021.

O acusado também responde por tentativa de homicídio doloso contra a esposa da vítima, pois foram enviados dois pães de mel. “Ele previu e assumiu o risco de matar a esposa, pois tinha plena ciência de que ambos residiam no mesmo imóvel, expondo-a a risco concreto de morte (um pão de mel para cada). Além disso, o MPPR requereu a condenação do denunciada ao pagamento de indenização mínima nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP”, diz a denúncia.

ENTENDA

Segundo a Polícia Civil, o suspeito injetou o veneno nos pães de mel, contratou uma empresa para fazer as embalagens e contratou um vendedor ambulante para fazer a entrega à vítima.

A polícia informou que chegou até o suspeito após examinar imagens de câmeras de segurança e dos radares da cidade.

O advogado da vítima disse que o cliente estava sendo ameaçado pelo suspeito havia um ano e foi embora de Cascavel por medo.

Conforme a investigação, a empresa que teria enviado o brinde, negou ter mandado para a vítima o material e disse que a marca da empresa foi usada para o crime.

A vítima que comeu o doce chegou a ficar 10 dias internada na UTI em estado grave. A motivação seria vingança por conta de uma relação extraconjugal entre a esposa do acusado e a vítima.

Com informações do G1 e da Ricmais.

