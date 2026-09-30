MP denuncia homem por estupro e feminicídio de mulher em Curitiba

Suspeito também responderá por ocultação de cadáver; Maria Fernanda Naiser Fragais tinha 43 anos e visitava familiares na capital após 14 anos

O Ministério Público do Paraná (MP-PR) ofereceu denúncia, na última terça-feira (29), contra um homem de 26 anos, acusado pelos crimes de feminicídio, estupro e ocultação de cadáver contra Maria Fernanda Naiser Fragais, de 43 anos. O crime ocorreu na madrugada do dia 13 de setembro, após os dois deixarem uma danceteria no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

A denúncia do órgão estadual detalha a dinâmica da ação criminosa: "Na data dos crimes, ele saiu de um bar acompanhado da vítima, levou-a para uma área de mata isolada nas imediações, estuprou-a, matou-a por asfixia e lançou em uma vala o corpo". O corpo de Maria Fernanda foi encontrado no dia 15 de setembro, três dias após seu desaparecimento, em uma vala na Rua Gertrúdes Cruz de Andrade, próximo ao estabelecimento. A vítima estava sem roupas e apresentava sinais de estrangulamento.

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A investigação contou com o auxílio de câmeras de segurança da região. As imagens registraram a vítima e o suspeito caminhando juntos pela rua às 3h26. Apenas oito minutos depois, às 3h34, o suspeito é visto correndo sozinho, fazendo o caminho de volta. De acordo com o proprietário da danceteria, os dois estavam na danceteria, beberam e fumaram juntos, e deixaram o local aparentando estar bem, sem qualquer registro de desentendimento no interior da casa noturna.

Após cometer o crime, o homem fugiu para o estado de São Paulo, onde acabou sendo localizado e preso no dia 18 de setembro. De acordo com a polícia, ele já era considerado foragido da Justiça desde junho, possuindo mandado de prisão aberto por ameaça, violação de domicílio e vias de fato, cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra outra mulher. Até o momento, o investigado não possui advogado constituído.

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Viagem para rever a família

Moradora de Palmas, no Sul do Paraná, Maria Fernanda havia viajado para Curitiba no feriado de 7 de setembro. De acordo com a filha da vítima, Eduarda Naiser, o objetivo da viagem era reencontrar familiares que ela não via há 14 anos.

Na noite de sábado (12), véspera do crime, Maria Fernanda foi à danceteria acompanhada de uma sobrinha. Ao notar o desaparecimento da tia ao longo da madrugada, a sobrinha iniciou buscas pelas imediações e, sem sucesso, a família registrou um boletim de ocorrência no domingo (13).

As informações são do G1.