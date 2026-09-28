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DENÚNCIA

MP denuncia advogado por feminicídio de médica morta em apartamento em Maringá

Promotoria também incluiu a acusação de abandono de incapaz

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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MP denuncia advogado por feminicídio de médica morta em apartamento em Maringá
Autor A denúncia apresentada pelo Ministério Público passará agora pela análise do Poder Judiciário - Foto: Redes Sociais

O Ministério Público do Paraná apresentou denúncia formal contra o marido da médica Gassí Paola de Souza Mazia, de 37 anos, pelo seu assassinato, ocorrido no último dia 5 de setembro. O acusado responderá pelo crime de feminicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. O crime aconteceu no interior do apartamento onde a médica residia, na Zona 2, em Maringá.

- LEIA MAIS: Casal é preso no PR por esquema de venda de atestados médicos falsos

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Além da denúncia por feminicídio, a Promotoria incluiu o crime de abandono de incapaz, uma vez que o suspeito deixou o filho do casal, um bebê de apenas oito meses, sozinho no imóvel após o ataque. A criança permaneceu desacompanhada por horas até ser resgatada por familiares que conseguiram ter acesso ao apartamento.

Logo após a agressão fatal, o homem dirigiu até o município de Mandaguari para buscar abrigo na residência de parentes. No local, ele confessou o homicídio e recebeu assistência médica devido a ferimentos na região do pescoço, sendo preso pelas forças policiais assim que recebeu alta hospitalar.

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A denúncia apresentada pelo Ministério Público passará agora pela análise do Poder Judiciário para o recebimento do processo. O acusado permanece detido na Cadeia Pública de Maringá, onde aguarda o andamento das etapas judiciais.

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