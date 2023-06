MP de Londrina acompanha investigação da morte do atirador de Cambé

O Ministério Público do Paraná designou dois promotores para acompanhar a investigação da morte do homem que cometeu o atentado contra o Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé, norte do Paraná, na última segunda-feira (19).

continua após publicidade

O atirador dividia a cela com um outro suspeito de participação no atentado, e foi encontrado morto na noite de terça-feira, na Casa de Custódia, em Londrina, também no norte do Estado. A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida, porém, alguns pontos ainda precisam ser esclarecidos.

-LEIA MAIS: Familiares e amigos de vítimas de atentado realizam vigília em Cambé

continua após publicidade

O promotor Jorge Barreto explica que “a ideia é apurar de que forma isso aconteceu. Se isso era previsível ou não e se isso era evitável ou não. Este é o objeto do inquérito, acredito eu. Ainda não tive acesso porque acabou de ser instaurado. Mas será presidido pelo Dr. João Reis, que é o delegado da divisão de homicídios de Londrina”.

A promotoria de Londrina se restringe ao ponto da investigação da morte do acusado. O atentado está sendo acompanhado pelo Ministério Público de Cambé, e a investigação corre em segredo de justiça.

A investigação aponta que o caso pode não ter sido uma ação isolada. Antes de morrer, o ex-aluno do colégio que cometeu o atentado contou ao advogado que havia alguém que teria planejado o massacre.

continua após publicidade

Um outro homem de 18 anos, suspeito de envolvimento no atentado, foi preso nesta quarta-feira no município de Gravatá, em Pernambuco. Ele pode ser o mentor do crime que incluiria ações simultâneas em outras escolas. A Polícia Civil apura se esses ataques poderiam incluir escolas em outras cidades espalhadas pelo país.

Com informações, Tarobá News

Siga o TNOnline no Google News