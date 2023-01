MP apura possível superfaturamento em show do Raça Negra em Maringá

Da Redação

O show custou aos cofres públicos de Maringá R$ 550 mil

O Ministério Público (MP) começou as investigações de um possível superfaturamento em show do Raça Negra, em Maringá. A denúncia da possível prática de sobrepreço na contratação do grupo pela Prefeitura de Maringá, para o show da virada, chegou ao Ministério Público. Um inquérito civil público foi instaurado e a promotoria iniciou as investigações.

Conforme o MP, a denúncia deu conta de que outros contratos assinados com a banda para outras prefeituras tiveram valores bem menores do que os pagos pela administração municipal de Maringá. O processo está sendo acompanhado pelo promotor Leonardo da Silva Vilhena e está na fase de reunião de documentos para apuração.

Em nota, a prefeitura de Maringá informou que o MP solicitou uma cópia do processo de inexigibilidade de licitação para a contratação do grupo. Disse, ainda, que “enviará toda a documentação solicitada, assim como faz em todas as oportunidades em que os órgãos de controle solicitam documentos para a gestão”.

O show custou aos cofres públicos de Maringá R$ 550 mil. Em entrevista à CBN, em dezembro do ano passado, o secretário de Cultura, Victor Simião, explicou que o valor mais elevado do show se deu em razão da data. Segundo ele, Raça Negra oferece três modelos de show. A prefeitura contratou o modelo completo e mais caro.

Com informações do GMC Online e CBN Maringá.

