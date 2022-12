MP afasta 19 policiais por envolvimento na morte de 12 pessoas, no PR

Da Redação

Ordens de busca e apreensão foram feitas na manhã desta terça-feira (13), no Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone)

Uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná (MP-PR), resultou no afastamento de 19 policiais militares das ruas por suspeita de envolvimento em ações que resultaram na morte de 12 pessoas em Curitiba e Região Metropolitana, no Paraná. O Gaeco cumpriu ordens de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (13), no Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone).

O Ministério Público informou que os investigados só poderão fazer serviços administrativos, e estarão proibidos de exercer trabalho operacional armado ou no setor de inteligência.

Além deles, outros quatro policiais também são investigados. Conforme o Gaeco, há indícios de que as descrições feitas pelos policiais militares nos boletins de ocorrências de pelo menos quatro casos não condizem com a realidade.

A operação foi realizada com apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Militar e cumpriu 31 mandados de busca e apreensão nas residências e locais de trabalho dos investigados nas cidades de Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Campo Largo, Colombo, Guaratuba e Londrina. Os nomes dos policiais não foram divulgados.

Conforme a polícia, durante o cumprimento dos mandados, celulares e computadores foram apreendidos.

Com informações do G1.

