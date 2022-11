MP abre duas investigações sobre bloqueios de rodovias no Paraná

Da Redação

As investigações apuram bloqueios promovidos por bolsonaristas em Santa Isabel do Ivaí (região Noroeste) e Maringá (região Norte)

O Ministério Público do Paraná (MP/PR) abriu duas investigações preliminares sobre bloqueios de rodovias e vias públicas no Estado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inconformados com a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições. As investigações apuram bloqueios promovidos por bolsonaristas em Santa Isabel do Ivaí (região Noroeste) e Maringá (região Norte).

Em Santa Isabel do Ivaí, a apuração pretende “acompanhar e viabilizar adoção de medidas em face da ameaça de obstruções ilícitas de rodovias na Comarca de Santa Isabel do Ivaí em razão de protestos após o resultado do 2º turno das eleições gerais de 2022”. A interdição teria ocorrido na PR-182 no último dia 1º. Em Maringá, a investigação é sobre o bloqueio de trechos de rodovias estaduais nos limites da cidade, incluindo na Avenida Morangueira.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) informou que, na última atualização, não foram registrados pontos de bloqueio parciais ou totais nas rodovias estaduais que cruzam o Paraná. Até o momento foram realizados 238 boletins de ocorrência por conta das manifestações e bloqueios das rodovias estaduais, conforme dados do último boletim da PMPR.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há um bloqueio total na BR-373, no km 267, perímetro urbano de Prudentópolis. A PRF se encontra no local onde os manifestantes promovem o fechamento da rodovia, trabalhando para a liberação.

Os bloqueios são feitos por manifestantes bolsonaristas inconformados com o resultado da eleição no segundo turno, quando Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente.

