O Aeroporto de Londrina deve registrar um aumento de 52% na movimentação de passageiros durante o feriado prolongado da Consciência Negra, entre esta quinta-feira (19) e domingo (22). Segundo a concessionária Asur Brasil, responsável pela administração do terminal desde setembro deste ano, a expectativa é de que mais de 9 mil pessoas passem pelo local no período, superando os 5,9 mil viajantes contabilizados na mesma data em 2025. A malha aérea também acompanhará o crescimento, com a previsão de 70 operações entre pousos e decolagens, o que representa uma alta de 40% frente aos 50 voos registrados no ano passado.

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De acordo com a gerente do aeroporto, Daiane Persicotti, o fluxo intenso segue a curva de crescimento observada nos últimos feriados. Ela destaca que a estrutura do terminal, que passou por uma modernização de mais de R$ 200 milhões em 2024, e as equipes operacionais estão preparadas para atender à demanda. Para evitar atrasos e imprevistos durante o embarque, a gestão recomenda que os passageiros cheguem ao terminal com a antecedência solicitada pela companhia aérea, confiram os dados do voo antes de sair de casa, mantenham documentos de fácil acesso e redobrem a atenção com pertences pessoais e regras de bagagem.

Um dos principais pontos de atenção para os viajantes neste feriado envolve o transporte de baterias portáteis, os chamados power banks. O embarque desses dispositivos segue normas rígidas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em abril deste ano. Desde a entrada em vigor da regulamentação até setembro, 119 carregadores portáteis foram retidos no terminal londrinense por não atenderem às especificações técnicas permitidas para o transporte aéreo.

A orientação da administração aeroportuária é que o passageiro verifique previamente se o equipamento eletrônico está dentro das normas exigidas pela agência reguladora antes de se deslocar para o embarque. Caso o aparelho seja considerado irregular durante a inspeção de segurança, o embarque do item é proibido, resultando na retenção imediata e posterior encaminhamento para descarte, o que pode gerar transtornos antes da viagem.