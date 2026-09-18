Movimentação de veículos em Paranaguá em oito meses deste ano supera todo 2025

O Porto de Paranaguá registrou um crescimento de 382% na importação de veículos nos primeiros oito meses de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado foi impulsionado pela atração de novas montadoras estrangeiras focadas em modelos elétricos e eletrificados, como Jaecoo, Omoda, GWM e Jetour, que passaram a utilizar a estrutura do litoral paranaense a partir deste segundo semestre. Elas se juntam a marcas já consolidadas no porto, a exemplo de Audi, Renault, Fiat, GM, Volkswagen e Geely.

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No acumulado de janeiro a agosto de 2026, a movimentação total entre importações e exportações atingiu 107,1 mil veículos, marca que já ultrapassa todo o volume operado ao longo de 2025, quando foram embarcadas e desembarcadas 106,7 mil unidades. Na comparação direta com o período de janeiro a agosto do ano passado, quando foram movimentados 67,8 mil automóveis, o avanço global foi de 58%. Apenas entre o fim de agosto e a primeira semana de setembro, o desembarque inicial dos lotes da GWM, Jetour, Jaecoo e Omoda somou mais de 7 mil carros.





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Com o desempenho, Paranaguá consolidou-se como o segundo maior porto do Brasil em volume de importação de veículos, ficando atrás apenas do Porto de Vitória, de acordo com dados do sistema Comex Stat, do Governo Federal. Medida em tonelagem, a movimentação paranaense alcançou 137 mil toneladas neste ano. A China figura como a principal origem dos veículos importados por Paranaguá, representando 63% do total, seguida pelo México (30,6%) e pela Alemanha (2,5%). No fluxo oposto, a Argentina é o principal destino das exportações do terminal, absorvendo 49,9% dos embarques, seguida por Colômbia (21,8%) e México (10,1%).

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A expansão das operações é sustentada pela infraestrutura logística do porto e sua localização estratégica, próxima a regiões que concentram cerca de 70% do mercado consumidor nacional. O terminal conta com o berço 219, exclusivo para navios do tipo Ro-Ro (Roll-On/Roll-Off), e com o berço multipropósito 215, permitindo o atracamento simultâneo de duas embarcações operando veículos. Administrados pela empresa arrendatária Ascensus, os pátios de armazenagem somam 200 mil metros quadrados, com capacidade para até 14 mil veículos e giro de estoque estimado em até 480 mil unidades por ano.

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Além do fluxo diário de cerca de 2,3 mil caminhões-cegonha e da operação contínua 24 horas por dia, a agilidade do processo e a segurança patrimonial são diferenciais apontados pelas montadoras. As equipes especializadas descarregam em média mais de 270 carros por hora dos navios, aproveitando a proximidade de 900 metros entre o píer e os pátios. Em 2026, o porto manteve um dos menores índices de avarias do país, sem nenhum registro de dano registrado entre os mais de 100 mil veículos movimentados no período.