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TRÂNSITO

Mototaxista fica preso sob carro após grave acidente em cruzamento de Maringá

Motociclista, de 27 anos, transportava uma passageira no momento da batida

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 19:30:16 Editado em 04.07.2026, 19:30:10
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Mototaxista fica preso sob carro após grave acidente em cruzamento de Maringá
Autor Acidente ocorreu no cruzamento das avenidas Mauá e Pedro Taques - Foto: Educação Vinícius | Colaboração GMC Online

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na tarde deste sábado, 4, no cruzamento das avenidas Mauá e Pedro Taques, uma das regiões mais movimentadas de Maringá. A colisão envolveu uma motocicleta utilizada para serviço de mototáxi e um carro.

-LEIA MAIS: Câmera flagra acidente em que carro perde o motor após atingir árvore no PR

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De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o motociclista, de 27 anos, transportava uma passageira no momento da batida. Com o impacto da colisão, ele chegou a ficar preso sob o automóvel. No entanto, quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, a vítima já havia sido retirada por populares.

O mototaxista sofreu uma fratura na perna e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. Após ser estabilizado pelos socorristas, ele foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá (HU) para avaliação e tratamento médico. A passageira que estava na garupa da motocicleta não apresentava ferimentos e recusou atendimento da equipe de resgate. No carro envolvido no acidente estava apenas a motorista. Ela não ficou ferida.

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas. No local, havia versões divergentes sobre a dinâmica do acidente, o que dificultou a apuração imediata. O cruzamento é controlado por semáforos, e a causa da batida deverá ser esclarecida após a análise das imagens de câmeras de segurança e dos levantamentos realizados pelas autoridades competentes.

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Com informações do GMC Online

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acidente de transito câmeras de segurança Corpo de Bombeiros hospital universitário maringa MOTOTÁXI
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