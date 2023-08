Motoristas de app se unem e encontram carro de colega roubado no PR

O ditado "a união faz a força" nunca fez tanto sentido como agora! Motoristas de aplicativo de Maringá, no Noroeste do Paraná, se uniram em uma missão e encontraram o carro de um colega de profissão que havia sido roubado na última sexta-feira (4).

continua após publicidade

A história do motorista Kesley Máximo Alves começou quando ele foi demitido do emprego de carteira assinada e passou a trabalhar com o próprio veículo para um aplicativo de corridas. Kesley é casado e pai de uma criança pequena.

- LEIA MAIS: Jovens concentram quase 30% das mortes no trânsito em Apucarana

continua após publicidade

Por volta das 23h30 da última sexta, ele já tinha encerrado o expediente quando foi roubado. Parado em um semáforo do Jardim Liberdade, ele foi surpreendido por um bandido armado que ameaçou matá-lo se não entregasse seu carro.

Logo após ser vítima do roubo, Kesley avisou os colegas de profissão. Cerca de 30 motoristas de aplicativo que trabalham na cidade passaram a procurar o automóvel. Eles seguiram as coordenadas do rastreador do aparelho celular que havia ficado no carro.

Uma hora depois, o Hyundai HB20 foi localizado no Jardim Aurora, em Sarandi, já com as placas trocadas. A polícia foi avisada e iniciou uma investigação. As informações são do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News