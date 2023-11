Motorista vítima de acidente na BR-376 morre em hospital

Morreu nesta terça-feira (28), na UTI do Hospital Bom Samaritano de Maringá, o motorista Isaías Inácio dos Santos, de 58 anos. No sábado (25), de manhã, ele sofreu um grave acidente automobilístico na rodovia BR-376 entre Maringá e Distrito de Iguatemi, próximo a localidade Venda São Domingos. Santos bateu o carro que conduzia contra o guard rail às margens da rodovia.

A vítima que morava em Mandaguaçu, foi entubada e encaminhada até a Unidade Hospitalar. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), porém tudo indica que o homem tenha sofrido um mal súbito enquanto dirigia, fazendo com que ele perdesse a direção do automóvel. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Maringá.

