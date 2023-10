Motorista vítima de acidente entre caminhões na BR-376 é identificado

O motorista vítima do grave acidente registrado na tarde desta segunda-feira (16) entre dois caminhões na rodovia BR-376, em Marialva, norte do Paraná, foi identificado. Trata-se de Osni Ferreira, de 56 anos. Conforme informações do portal aRede, o caminhoneiro era morador da cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Estado.

A colisão traseira entre os veículos aconteceu por volta das 16 horas, e o homem ficou preso às ferragens. Socorristas do Corpo de Bombeiros de Maringá, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil, além da equipe do Operações Aéreas do Samu, foram acionados. Após a retirada, a vítima entrou em parada cardiorrespiratória e acabou morrendo no local.

A pista ficou interditada durante do atendimento das equipes de socorro, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para conter o tráfego de veículos. Segundo apurações, o congestionamento chegou a quase 3 quilômetros. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Informações sobre o velório e sepultamento da vítima deverão ser divulgadas nas próximas horas.

