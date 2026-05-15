Motorista usa manequim para disfarçar transporte de drogas e foge da PRF no Paraná

Uma apreensão inusitada marcou a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta sexta-feira (15), na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná. Para tentar transportar 255 quilos de skunk — uma droga derivada da maconha — sem levantar suspeitas, um motorista colocou um manequim com peruca no banco do passageiro da caminhonete que conduzia. Segundo a PRF, a intenção era simular a presença de uma mulher no veículo, criando a ilusão de que um casal viajava, com o objetivo de despistar as autoridades e transmitir uma sensação de normalidade no trajeto.

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Apesar da estratégia, a tentativa de ludibriar a polícia falhou quando os agentes deram ordem de parada ao veículo. O suspeito ignorou a abordagem policial, iniciou uma fuga pela rodovia e, em determinado trecho, saiu da pista, invadindo uma plantação de milho. O condutor abandonou a caminhonete carregada com as drogas no meio da lavoura e conseguiu escapar a pé. Até o momento, o homem não foi localizado pelas forças de segurança.

Durante a vistoria minuciosa na caminhonete abandonada, os policiais constataram um crime adicional: o veículo utilizava placas adulteradas. Após o cruzamento de dados no sistema de segurança, confirmou-se que o automóvel possuía registro de furto na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O veículo recuperado, o manequim utilizado no disfarce e toda a carga de entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, que ficará responsável por dar continuidade às investigações do caso.