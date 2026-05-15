TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
TRÁFICO

Motorista usa manequim para disfarçar transporte de drogas e foge da PRF no Paraná

Estratégia do suspeito era fingir estar acompanhado de uma mulher para despistar a fiscalização

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 15:54:20 Editado em 15.05.2026, 15:54:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motorista usa manequim para disfarçar transporte de drogas e foge da PRF no Paraná
Autor Foto: Polícia Rodoviária Federal

Uma apreensão inusitada marcou a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada desta sexta-feira (15), na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná. Para tentar transportar 255 quilos de skunk — uma droga derivada da maconha — sem levantar suspeitas, um motorista colocou um manequim com peruca no banco do passageiro da caminhonete que conduzia. Segundo a PRF, a intenção era simular a presença de uma mulher no veículo, criando a ilusão de que um casal viajava, com o objetivo de despistar as autoridades e transmitir uma sensação de normalidade no trajeto.

📰 LEIA MAIS: Homem é preso por feminicídio após jogar carreta contra carro da ex-mulher no Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar da estratégia, a tentativa de ludibriar a polícia falhou quando os agentes deram ordem de parada ao veículo. O suspeito ignorou a abordagem policial, iniciou uma fuga pela rodovia e, em determinado trecho, saiu da pista, invadindo uma plantação de milho. O condutor abandonou a caminhonete carregada com as drogas no meio da lavoura e conseguiu escapar a pé. Até o momento, o homem não foi localizado pelas forças de segurança.

Durante a vistoria minuciosa na caminhonete abandonada, os policiais constataram um crime adicional: o veículo utilizava placas adulteradas. Após o cruzamento de dados no sistema de segurança, confirmou-se que o automóvel possuía registro de furto na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O veículo recuperado, o manequim utilizado no disfarce e toda a carga de entorpecentes foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu, que ficará responsável por dar continuidade às investigações do caso.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apreensao de drogas disfarce inusitado investigações policiais Polícia Rodoviaria federal skunk veículo adulterado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV