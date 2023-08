Motorista trafega na contramão e bate de frente com carro de família

O fato foi registrado na noite do último sábado

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um acidente grave foi registrado na noite do último sábado, 5 de agosto, em um trecho da PR-323, entre Maringá e Paiçandu, região noroeste do Paraná. Inclusive, o fato foi presenciado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que retornava de outra ocorrência.

continua após publicidade

Conforme as informações das autoridades, um automóvel Volkswagen Gol - conduzido por um homem de 32 anos - trafegava pela rodovia sentido a Maringá. No entanto, o motorista estava na contramão da pista.

Ao chegar próximo do entrocamento da PR-323 com a PR-317, o condutor do Gol colidiu frontalmente com um Volkswagen Golf, que era ocupado por uma família, sendo um casal e dois filhos.

continua após publicidade

Devido à violência da batida, o carro que trafegava na contramão foi arremessado a vários metros e parou sobre a mureta que divide as rodovias. O ocupante do automóvel ficou preso entre as ferragens.

- LEIA MAIS: Casal morre em colisão frontal entre automóveis na PR-158



Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para retirar a vítima do carro. O motorista foi encaminhado com ferimentos moderados ao Hospital Santa Casa.

continua após publicidade

A família, por sua vez, sofreu ferimentos leves.

O acidente será investigado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Com informações do Corujão Notícias.

Siga o TNOnline no Google News