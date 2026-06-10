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CARRO ERA ROUBADO

Motorista tenta fugir nadando ao ser pego com 288kg de maconha no PR

Ação integrada foi realizada pela PF, PRF, BPFron, PM e Receita Federal no Rio Piquiri

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 19:18:17 Editado em 10.06.2026, 19:31:00
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Motorista tenta fugir nadando ao ser pego com 288kg de maconha no PR
Autor Todo o material e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra - Foto: PF

Um homem foi preso nesta terça-feira (09) ao ser flagrado levando 288 quilos de maconha em um carro roubado durante a travessia de balsa no Rio Piquiri, em Terra Roxa (PR). Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito tentou fugir se pulando no rio, mas foi capturado em seguida.

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A operação foi realizada de forma integrada pela Polícia Federal (PF), Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), Polícia Militar do Paraná (PMPR), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Receita Federal.

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O veículo, a droga e o investigado foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra (PR) para as providências cabíveis.

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BPFron PMPR Polícia Federal PRF Prisão receita federal rio piquiri terra roxa trafico de drogas
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