Motorista tenta fugir de fiscalização na PR-510 e é preso com 306 kg de maconha

Entorpecente vinha de Toledo com destino à capital paranaense; condutor foi preso em flagrante e levado à Polícia Civil







A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 306 quilos de maconha na noite da última sexta-feira, 11 de setembro, após uma perseguição na PR-510, no acesso à BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

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A ocorrência teve início por volta das 18h, quando os agentes federais deram ordem de parada ao condutor de um Citroën C3 durante uma fiscalização de rotina na altura do km 117. O motorista desobedeceu ao comando e iniciou uma fuga em alta velocidade.

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Após cerca de cinco quilômetros de acompanhamento tático, o condutor perdeu o controle da direção e o automóvel ficou imobilizado sobre a pista. Durante a vistoria no veículo, os policiais localizaram diversos fardos de maconha distribuídos no interior do carro. Interrogado no local, o homem afirmou aos agentes que havia saído com a carga ilícita da cidade de Toledo, no Oeste do Estado, e pretendia entregá-la na capital paranaense. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a droga e o veículo, à Delegacia da Polícia Civil de Campo Largo.





O motorista desobedeceu ao comando e iniciou uma fuga em alta velocidade - Foto: Divulgação/PRF O motorista desobedeceu ao comando e iniciou uma fuga em alta velocidade - Foto: Divulgação/PRF



