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Motorista tenta fugir da PRF, capota carro e é preso com carga contrabandeada no PR

Suspeito de 22 anos desobedeceu à ordem de parada, fugiu por cerca de sete quilômetros e acabou ferido no acidente

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta sexta-feira (7) ao ser flagrado transportando 5 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-163, em Toledo, no Oeste do Paraná. O suspeito tentou fugir da fiscalização e percorreu cerca de sete quilômetros antes de perder o controle da direção e capotar o veículo.

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📰 LEIA MAIS: PRF apreende 138 kg de pasta base de cocaína em Cambé (PR)

A perseguição começou quando o condutor desobedeceu à ordem de parada emitida pela equipe policial. Durante o acompanhamento tático, o carro capotou e parte da mercadoria ilegal acabou espalhada sobre a pista. Com o impacto do acidente, o motorista sofreu ferimentos, recebeu atendimento hospitalar e permaneceu sob custódia dos agentes.

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Após a alta médica, o preso e a carga apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.

Motorista tenta fugir da PRF, capota carro e é preso com carga contrabandeada no PR
AutorAção aconteceu na manhã desta sexta - Foto: Divulgação/PRF


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