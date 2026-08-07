Motorista tenta fugir da PRF, capota carro e é preso com carga contrabandeada no PR

Suspeito de 22 anos desobedeceu à ordem de parada, fugiu por cerca de sete quilômetros e acabou ferido no acidente





Um jovem de 22 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã desta sexta-feira (7) ao ser flagrado transportando 5 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-163, em Toledo, no Oeste do Paraná. O suspeito tentou fugir da fiscalização e percorreu cerca de sete quilômetros antes de perder o controle da direção e capotar o veículo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: PRF apreende 138 kg de pasta base de cocaína em Cambé (PR)

A perseguição começou quando o condutor desobedeceu à ordem de parada emitida pela equipe policial. Durante o acompanhamento tático, o carro capotou e parte da mercadoria ilegal acabou espalhada sobre a pista. Com o impacto do acidente, o motorista sofreu ferimentos, recebeu atendimento hospitalar e permaneceu sob custódia dos agentes.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Paraná



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a alta médica, o preso e a carga apreendida foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel.

Ação aconteceu na manhã desta sexta - Foto: Divulgação/PRF Ação aconteceu na manhã desta sexta - Foto: Divulgação/PRF



