Motorista tenta estacionar carro, perde controle e invade loja no PR

A motorista entrou com o carro no estabelecimento comercial

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atender um acidente de trânsito na manhã deste sábado (17) na Avenida Maringá, na região oeste de Londrina, norte do Paraná. Uma pessoa acabou ficando ferida.

De acordo com as informações dos socorristas, uma motorista tentou estacionar em frente a uma loja de moda infantil, porém, perdeu o controle da direção e invadiu o estabelecimento comercial. O veículo avançou contra a vitrine do imóvel.

Uma cliente que estava dentro da loja foi atingida e precisou de atendimento médico. Os socorristas também precisaram dar apoio a uma funcionária da loja que ficou nervosa com a situação.

A causadora do acidente foi submetida ao teste do bafômetro, que indicou resultado negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

Com informações do Tarobá News.

