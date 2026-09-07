Motorista tenta ajudar motociclista caído e ambos morrem atingidos por caminhão-tanque em Curitiba

Veículo de carga atingiu dois carros que estavam parados na pista para ajudar uma vítima de queda. Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (7)

Duas pessoas morreram em um trágico acidente na manhã desta segunda-feira (7) na Linha Verde, no bairro Atuba, em Curitiba. Um motociclista que havia sofrido uma queda e um motorista que parou para prestar socorro perderam a vida após serem atingidos por um caminhão-tanque que não conseguiu frear a tempo e colidiu contra os veículos que estavam parados na via.

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A sequência de colisões teve início quando o condutor da motocicleta caiu no asfalto. Diante da situação, os motoristas de um Volkswagen Gol e de um Ford Courier pararam para ajudar. Dois policiais do 22° Batalhão da Polícia Militar, que haviam acabado de sair do serviço e passavam pelo trecho, também desceram de seu veículo para prestar os primeiros atendimentos à vítima e iniciar a sinalização da rodovia. No entanto, durante o resgate, um caminhão-tanque que seguia pela BR-116 em direção à Linha Verde se aproximou.

De acordo com testemunhas e a Polícia Militar, ao perceber os veículos parados à frente, o caminhoneiro tentou desviar jogando a carreta contra uma mureta de concreto. A manobra não foi suficiente para evitar o impacto. O caminhão atingiu primeiramente o Gol, que foi arremessado contra a Courier. Na sequência, a caminhonete acabou atropelando o motociclista que continuava deitado no asfalto, resultando em sua morte imediata.

O condutor da Courier também foi gravemente atingido durante o engavetamento. Equipes de socorro foram acionadas e realizaram manobras de reanimação no local, mas o homem não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. A esposa dele, que acompanhava a ocorrência de dentro do veículo, sofreu apenas escoriações. O motorista do caminhão-tanque permaneceu no local do acidente para prestar esclarecimentos às autoridades. Ele relatou aos policiais que não conseguiu visualizar a ocorrência a tempo e que o peso excessivo do veículo de carga o impediu de realizar uma frenagem segura.

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As informações são do Portal Banda B

