Motorista tem mal súbito e destrói fachada de loja com carro

Uma oficina de motos teve a fachada destruída após um motorista ter um mal súbito enquanto dirigia e invadir o local, na manhã desta quarta-feira (4), em Toledo, no Paraná. O acidente ocorreu no bairro Vila Pioneira. Confira o vídeo abaixo.

O condutor, que teria tido uma convulsão dentro do carro Fiat Argo, atravessou o canteiro de uma rotatória e destruiu a fachada de vidro da loja. Além disso, no caminho ele ainda atingiu outro carro que estava estacionado.

O motorista foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado posteriormente para uma Unidade de Pronto Atendimento. Além dos estragos da fachada, alguns motocicletas que estavam dentro do estabelecimento sofreram danos. Não se sabe o estado de saúde do homem até o momento.

