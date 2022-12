Motorista tem as duas pernas esmagadas pelo próprio caminhão no PR

Da Redação

O automóvel pesado passou sobre as duas pernas do caminhoneiro, causando fraturas expostas

Na noite desta quarta-feira (30), foi registrado um acidento na BR-487, no distrito de São Geraldo, entre os municípios de Campo Mourão e Cruzeiro do Oeste. Um caminhoneiro ficou gravemente ferido ao ser atropelado pelo próprio veículo.

O caminhão estava carregado com ração, quando o motorista teria ouvido sons estranhos no veículo e decidiu estacionar às margens da rodovia para verificar a situação. Ao se posicionar embaixo do caminhão, o homem acabou sendo atropelado pelo veículo.

O automóvel pesado passou sobre as duas pernas do caminhoneiro, causando fraturas expostas. Uma equipe avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada por outros motoristas que passavam pelo local e ajudaram nos primeiros socorros.

A vítima, que não foi identificada, foi estabilizada e levada para um hospital na cidade de Campo Mourão.





Fonte: Informações Canal Hp.

