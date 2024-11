Motorista suspeito de estar armado foge e fica ferido após acidente

Um motorista de um Siena ficou gravemente ferido após sofrer um acidente no cruzamento das ruas Riachuelo e 13 de Maio, no Centro de Curitiba, na madrugada deste sábado (26). Ele fugia da Polícia Militar (PM) quando foi atingido por um Escort, de cor prata. As informações são da Banda B.

Segundo a polícia, tudo começou nas imediações do Largo da Ordem. O condutor do Siena apresentou atitudes suspeitas, o que fez a polícia ficar atenta a ele. A equipe tentou abordá-lo, visto que a suspeita era de que ele estivesse armado. Além disso, a PM afirmou que o veículo estava irregular.

Começou a perseguição, já que o condutor do Siena não obedeceu às ordens policiais. Após ser atingido pelo Escort, a PM acionou o SIATE do Corpo de Bombeiros, que levou o motorista ao Hospital Cajuru.

A PM permanece em escolta no pronto-socorro e aguarda a recuperação do motorista para entender o porquê do suspeito ter fugido. O condutor do Escort não ficou ferido.

Para mais informações, acesse à Banda B, parceira do TNOnline.

