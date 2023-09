Motorista 'some' após capotamento na PR-445 em Londrina

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente de trânsito mobilizou uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) nas primeiras horas da manhã dessa quinta-feira, 7 de setembro. De acordo com as informações da corporação, um automóvel Toyota Corolla capotou em um trecho da PR-445, em Londrina, norte do Paraná.

Os agentes foram acionados por volta das 7h40 para comparecer ao quilômetro 61 da rodovia. O Corolla, que trafegava sentido Londrina a Tamarana, capotou nesse local depois de colidir contra um barranco. Inclusive, o veículo ficou com as rodas para cima devido ao acidente.

Logo após o capotamento, o condutor do veículo deixou o local. Até o momento, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista não foi identificado.

Um boletim de ocorrência foi registrado por parte das autoridades.

