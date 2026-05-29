Motorista sofre traumatismo craniano após veículo cair em ribanceira no PR
Acidente foi registrado durante a madrugada; condutor foi socorrido pelo Samu antes da chegada da Polícia Militar
Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta sexta-feira (29) em Corbélia (PR). Um veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira, mobilizando equipes de resgate e segurança.
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A Polícia Militar foi acionada pela Defesa Civil por volta das 3h para prestar apoio na ocorrência. Quando os policiais chegaram ao local, o condutor já havia sido socorrido por uma equipe do Samu.
De acordo com as informações repassadas às equipes, a vítima sofreu um traumatismo craniano em decorrência do acidente e precisou ser encaminhada para atendimento médico hospitalar.
As circunstâncias que levaram o veículo a sair da pista e cair na ribanceira não foram informadas e deverão ser apuradas.
Devido às condições do local e à posição em que o automóvel ficou após a queda, não foi possível realizar a remoção do veículo durante o atendimento da ocorrência.
A Polícia Militar permaneceu no local prestando apoio e realizando o policiamento da área até a conclusão dos trabalhos das equipes envolvidas.
Com informações da Tarobá