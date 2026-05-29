Motorista sofre traumatismo craniano após veículo cair em ribanceira no PR

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada desta sexta-feira (29) em Corbélia (PR). Um veículo saiu da pista e caiu em uma ribanceira, mobilizando equipes de resgate e segurança.

-LEIA MAIS: Mulher morre durante incêndio em residência em Faxinal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar foi acionada pela Defesa Civil por volta das 3h para prestar apoio na ocorrência. Quando os policiais chegaram ao local, o condutor já havia sido socorrido por uma equipe do Samu.

De acordo com as informações repassadas às equipes, a vítima sofreu um traumatismo craniano em decorrência do acidente e precisou ser encaminhada para atendimento médico hospitalar.

As circunstâncias que levaram o veículo a sair da pista e cair na ribanceira não foram informadas e deverão ser apuradas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Devido às condições do local e à posição em que o automóvel ficou após a queda, não foi possível realizar a remoção do veículo durante o atendimento da ocorrência.

A Polícia Militar permaneceu no local prestando apoio e realizando o policiamento da área até a conclusão dos trabalhos das equipes envolvidas.

Com informações da Tarobá