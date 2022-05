Motorista sofre tentativa de homicídio e acaba preso no PR

Da Redação

Uma tentativa de homicídio terminou em tiroteio e uma pessoa presa em Maringá. A situação ocorreu na Rua Pioneiro Ercílio Silva com a Rua João Carneiro Filgueiras, no Conjunto Paulista.

continua após publicidade .

Quatro homens tentaram matar o motorista de um Jeep Renegade no momento em que ele chegava em casa. Câmaras de segurança registraram a situação.

Nas imagens, é possível ver o momento em que a vítima para na frente da casa. Na sequência, os homens descem de um carro de cor escura e atiram contra o homem. O carro da vítima foi alvejado com mais de vinte tiros. Segundo a Polícia Militar (PM), há suspeita de que a vítima tenha trocado tiros com os atiradores em outra rua enquanto fugia. Assista:

continua após publicidade .

null - Vídeo por: Reprodução

Até então, nem a vítima nem os suspeitos haviam sido encontrados, apenas cápsulas de pistola 9mm e 380 que estavam na rua. Enquanto a polícia fazia o boletim de ocorrência, recebeu informações de que na Rua Antônio Ungari, no Jardim Planalto, em Marialva, havia um carro com marcas de bala que tinha as mesmas características do carro da vítima. A equipe da Rotam de Marialva foi acionada e abordou o motorista do Jeep na frente da casa de um amigo. Ele não estava ferido e no carro foi encontrado um carregador de pistola. Além disso, na casa da vítima os policiais do pelotão de choque de Maringá encontraram drogas, mais três carregadores de pistola, balanças de precisão e munições.



Conforme a PM, foi a terceira tentativa de homicídio que o homem sofreu. No ano passado ele também escapou ileso de um atentado a tiros na Avenida Sophia Rasgulaeff. Na ocasião, um rapaz foi atingido no lugar dele.

continua após publicidade .

A vítima recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a delegacia de Maringá.

As informações são do GMCOnline.