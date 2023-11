Motorista sofre parada cardiorrespiratória após acidente na BR-376

Siga o TNOnline no Google News

Um acidente grave foi registrado na manhã deste sábado (25) em um trecho da BR-376, em Maringá, noroeste do Paraná. Um motorista de 58 anos perdeu o controle da direção do automóvel que conduzia e colidiu violentamente contra o guard-rail, na região do Jardim São Domingos.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. Os socorristas informaram que, quando chegaram ao local, encontraram a vítima em parada cardiorrespiratória.

As equipes ficaram quase 30 minutos realizando as manobras de reanimação (massagem cardíaca e ventilação) para reverter o estado clínico do homem. O condutor foi intubado e encaminhado em estado grave para o Hospital Bom Samaritano.

A vítima se acidentou na véspera de seu aniversário. De acordo com as informações do GMC Online, o homem completa 59 anos neste domingo (26).

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), porém tudo indica que o homem tenha tido um mal súbito enquanto dirigia.

Com informações do GMC Online.

